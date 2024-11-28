Пьяная иностранка на Зыбицкой бросила в лицо сотрудницы бара кассовый терминал 13 28.11.2024, 9:45

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И сломала ей нос.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 27-летней гражданки иностранного государства, которую обвиняют в совершении особо злостного хулиганства. Как сообщили в прокуратуре Центрального района Минска, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Минск-Новости».

Инцидент произошел ночью на улице Зыбицкой. Женщина отдыхала в компании подруги и знакомого, который, разойдясь с ними, случайно забрал ключи от ее квартиры. Оставшись одна, выпившая иностранка зашла в бар и попросила сотрудницу за стойкой вызвать милицию. Бармен вежливо предложила сделать это самостоятельно, протянув ей мобильный телефон. Однако посетительница восприняла предложение как отказ в помощи и швырнула в девушку кассовый терминал.

Бармен получила серьезные травмы, включая перелом костей спинки носа. Все действия обвиняемой зафиксировали камеры видеонаблюдения, что стало важным доказательством в уголовном деле.

— Обвиняемая проживает в Минске, работает менеджером в частной компании, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — пояснил заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь (Особо злостное хулиганство), предусматривающей наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

На данный момент фигурантка находится под стражей. В ходе следствия она признала вину и выразила раскаяние в содеянном.

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