«Путину срочно нужна помощь врачей, на этот раз все серьезно» 10 28.11.2024, 9:53

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Политтехнолог отметил странные моменты в обращении об «Орешнике».

Накануне обращения о баллистической ракете «Орешник» российский диктатор Владимир Путин более 2 недель не появлялся на публике. Вероятно, он плохо себя чувствовал после нескольких крупных мероприятий, поэтому нуждался в помощи врачей и лекарств соответственно.

Но нужно было срочно успокоить российскую армию из-за ударов ракетами ATACMS по России, поэтому появилось такое странное видео. Такое мнение «24 Каналу» высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что его частично могли создать с помощью искусственного интеллекта.

Какие проблемы могут быть у Путина

После саммита БРИКС в Казани и экономического форума на Валдае российский диктатор Владимир Путин исчез на 2 недели. Обычно так случается после каждого важного мероприятия. Это указывает на то, что он не может долго работать и оставаться в хорошей физической форме.

«Очевидно, что ему нужна помощь каких-то лекарств и врачей. Не знаю каких точно, но на этот раз было что-то серьезное, если исчез на 2 недели»,

– подчеркнул Шейтельман.

В это время российские СМИ публиковали якобы «свежие» видео Путина с региональными лидерами. Но, учитывая разговор, было понятно, что встреча состоялась еще полгода – год назад. Об этом свидетельствовали давние и неактуальные новости.

Что странного в видео о «Орешнике»

С большой вероятностью ролик о баллистической ракете «Орешник» записывали в экстренном режиме. Он был точно незапланированный. Когда ВСУ ударили ракетами ATACMS по России, россияне хотели услышать ответ от своего «лидера» – так и появилось это видео.

«Они сняли не реальную картинку. Использовали искусственный интеллект. Это настоящий Путин, но сняли только часть его тела. Очевидно, он сейчас выглядит не очень хорошо и чувствует себя так же. Изображение рук как раз собрали в целую картинку на монтаже», – отметил Михаил Шейтельман.

Речь Путина была также необычной. Он начал ее не с традиционных слов «дорогой русский народ», а вообще без контекста. Мол, «я хочу сообщить российским солдатам». Это было обращение к армии, отнюдь не к обществу. Вероятно, Путин считает, что его войско сомневается в его возможностях противостоять западному оружию, которое есть у Украины.

Что интересно, на видео у Путина действительно странная мимика и произношение некоторых слов. Руки постоянно были прикованы к столу, лишь иногда подергивался мизинец. Записанный ролик был в том же бункере, что и 24 февраля 2022 года.

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