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Поклонник Солодухи из Орши оказался в суде

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  • 28.11.2024, 9:57
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Поклонник Солодухи из Орши оказался в суде

Любитель провластных мероприятий получил неожиданную «статью».

Житель Орши, который в соцсетях лайкал посты про «СВО», поддерживал агрессивную политику России и публиковал фото с артистами — сторонниками Александра Лукашенко, 27 ноября предстал перед судом за «распространение экстремизма». Об этом сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

По информации канала, судили местного жителя — 26-летнего Андрея Подобедова. Его обвинили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Как отмечает телеграм-канал, кроме провластных мероприятий и постов об «СВО», парень также регулярно ставил отметки «нравится» новостным публикациям из сообщества оршанского портала orsha.eu, материалы которого в Беларуси признаны «экстремистскими», что, вероятно, и стало поводом для административного протокола.

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