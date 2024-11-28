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Видеофакт: Российские солдаты перед «мясным штурмом» ужинают кашей из каски погибшего товарища

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  • 28.11.2024, 10:06
  • 5,954
Видеофакт: Российские солдаты перед «мясным штурмом» ужинают кашей из каски погибшего товарища

И цинично комментируют его судьбу.

Реалии «второй армии мира»: российские военные едят кашу, используя в качестве посуды каску погибшего побратима. Ужинали оккупанты как раз перед «мясным штурмом».

Один из солдат, комментируя эту ситуацию, цинично заметил: «Вот каска с нашего брата двухсотого. Не пахнет?».

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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