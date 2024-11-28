Эксперт по недвижимости назвал дату, до которой лучше всего продать квартиру в Беларуси

Эксперт по недвижимости назвал дату, до которой лучше всего продать квартиру в Беларуси5
- 28.11.2024, 10:06
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«Иначе потеряете свои деньги».
Агент по недвижимости рассказал, когда лучше всего продавать квартиру в Беларуси, если есть такая необходимость. По его словам, если курс доллара будет расти или останется на том же уровне, что сейчас, цены на жилье начнут падать. Специалист добавил: как правило, рынок реагирует на такие пертурбации в течение одного-двух месяцев, пишет «Телеграф».
«Учитывая то, что впереди у белорусов много праздников, будет естественный отток покупателей. За это время рынок насытится предложениями, и у покупателей будет выбор, чтобы купить себе недвижимость. Поэтому рекомендую тем, кто хочет продать квартиру, сделать это в ближайшее время. Желательно до Нового года, иначе вы потеряете свои деньги», — подчеркнул специалист.
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«Ничего у нас не будет падать. Посмотрите на автомобили: стоят, гниют, но никто дешевле не отдаст! А квартиру можно сдать», — высказал собственное мнение одиз из пользователей TikTok, на что риэлтер загадочно ответил: «Посмотрим, что будет через 2-3 месяца…»
К слову, некоторые белорусы не согласились с таким прогнозом, упрекнув специалиста в том, что ему «лишь бы заработать». В ответ на это автор ролика подчеркнул, что не без этого, однако его мнение небезосновательно, поскольку за плечами девятилетний опыт продаж.
«Цены растут с весны 2023 года. С того момента условия для покупки только улучшились: кредиты, стабильный курс доллара, растущие зарплаты. На данный момент все наоборот: кредиты стали дороже, а курс растет…» — добавил агент по недвижимости.
Тем временем в среду, 27 ноября, курс доллара преодолел психологическую отметку в 3,5 рубля за единицу американской валюты. По итогам вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже он подорожал сразу на 6 копеек (+1,74%). К слову, он растет уже 11-е торги подряд.