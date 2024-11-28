В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы1
- 28.11.2024, 10:07
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Обломки российской ракеты упали в нескольких районах города.
Утром четверга, 28 ноября, Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. В столице Украины прогремели взрывы. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в одних районах города, в частности, на территории предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.
«В результате ракетного удара российских по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативного свода уточняются. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях к отбою!», – сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Кроме того, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали, предварительно, на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль – без пожара. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами.