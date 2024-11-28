«По Белстату вы богатеете, а в реальности — наоборот»2
- 28.11.2024, 10:14
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Экономист объяснил, что происходит с кошельками белорусов.
Экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин разложил по полочкам, почему с «ростом» зарплат беларусы не становятся богаче.
— Перед «выборами» пропагандисты хорошо «продают» абсолютные цифры по росту зарплат в белорусских рублях, — отмечает экономист в эфире «Обычного утра». — И желательно их не сравнивать с покупательной способностью реальной продуктовой корзины.
Реальные располагаемые доходы растут, потому что у нас контролируемая инфляция и контролируемые цены. Если посмотреть на самые примитивные товары, то, действительно, благосостояние растет в некотором количественном выражении, но не качественном. То есть вы можете съесть больше огурцов, но как только речь заходит о чем-то импортном, то там цены совсем другие.
И тут у нас, как в позднем Советском Союзе, отмечает экономист, разъезжаются две экономики.
— Вы можете купить не очень качественный товар в магазине, но, если говорить об импортном, например, нужны джинсы, но такие товары сразу становятся дорогими.
Поэтому если взять белоруса, который живет, допустим, в райцентре, то поесть и заплатить за коммуналку для него вроде не так дорого. Но как только речь заходит о чем-то для души — хорошо одеться, купить технику в дом, съездить в отпуск, то это запредельные цены.
Так происходит опять же потому, что в стране контролируется инфляция. На зарплаты, которые растут, вы можете больше купить того, что производится внутри страны. А мировые цены растут вне зависимости от контроля инфляции внутри страны. Так что импортные товары дорожают гораздо быстрее, и получается, что по Белстату вы богаче, а в реальности нет, потому что вы не живете по продуктовой корзине, которую считает Белстат.