История для Путина получилась архискандальная

История для Путина получилась архискандальная1
- Александр Невзоров
- 28.11.2024, 10:25
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Давненько он не вляпывался в такой позор.
До самого последнего момента Запад не мог поверить в то, что «Орешник» - очередной путинский блеф, поданный под апокалиптическим соусом «почти конца света».
Презентуя «полное уничтожение Южмаша «Орешником» упырь был особенно нагл и победоносен.
Он сдуру развел жуткую апокалиптику о «роковом, аналоговнетном, неотразимом и беспощадном» оружии.
В тот момент кремлевский Вова еще не знал, что ракета не взорвалась, да и не собиралась этого делать.
Чуть позже появились спутниковые снимки целехонького завода и подробности конструкционных нюансов «великой ракеты», которая никакой взрывчатки нести «пока не может», а на «доработочку требуется два-три года».
Да, головки разделиться могут, но никого тяжелее, чем Белоусов и пять его замов в них размещать нельзя.
Бомбить же Белоусовым запрещают конвенции о недопустимости биологического оружия.
История получилась архискандальная. Такой глупости никто не ожидал даже от Кремля. Давненько он не вляпывался в такой позор.
«Супероружие» показало не зубы, а голые десна России.
«Ужасная ракета» оказалась бутафорией, а Путин «описавшимся пуделем». Сейчас его сушат: пропаганда включила десяток спасительных версий. Они все забавны, но не убедительны.
Упырь упорно не сохнет.
Конечно, ему не привыкать к такой роли, но этот удар был слишком силен даже для великого аналоговнета.
Доработка «Орешника» маловероятна, ибо все конструкторы макета были вызваны в Кремль и загрызены в президентском кабинете.
Александр Невзоров, «Телеграм»