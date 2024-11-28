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История для Путина получилась архискандальная

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  • Александр Невзоров
  • 28.11.2024, 10:25
  • 7,072
История для Путина получилась архискандальная

Давненько он не вляпывался в такой позор.

До самого последнего момента Запад не мог поверить в то, что «Орешник» - очередной путинский блеф, поданный под апокалиптическим соусом «почти конца света».

Презентуя «полное уничтожение Южмаша «Орешником» упырь был особенно нагл и победоносен.

Он сдуру развел жуткую апокалиптику о «роковом, аналоговнетном, неотразимом и беспощадном» оружии.

В тот момент кремлевский Вова еще не знал, что ракета не взорвалась, да и не собиралась этого делать.

Чуть позже появились спутниковые снимки целехонького завода и подробности конструкционных нюансов «великой ракеты», которая никакой взрывчатки нести «пока не может», а на «доработочку требуется два-три года».

Да, головки разделиться могут, но никого тяжелее, чем Белоусов и пять его замов в них размещать нельзя.

Бомбить же Белоусовым запрещают конвенции о недопустимости биологического оружия.

История получилась архискандальная. Такой глупости никто не ожидал даже от Кремля. Давненько он не вляпывался в такой позор.

«Супероружие» показало не зубы, а голые десна России.

«Ужасная ракета» оказалась бутафорией, а Путин «описавшимся пуделем». Сейчас его сушат: пропаганда включила десяток спасительных версий. Они все забавны, но не убедительны.

Упырь упорно не сохнет.

Конечно, ему не привыкать к такой роли, но этот удар был слишком силен даже для великого аналоговнета.

Доработка «Орешника» маловероятна, ибо все конструкторы макета были вызваны в Кремль и загрызены в президентском кабинете.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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