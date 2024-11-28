На странице 1000-летнего Голубого Корана нашли секретный текст 28.11.2024, 10:30

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Ученые использовали передовую технологию.

На странице Голубого Корана под замысловатыми узорами обнаружили скрытый текст, пишет interestingengineering.com.

«Эта рукопись девятого века славится своими страницами из овчины, окрашенными в цвет индиго, золотой куфической каллиграфией и серебряными украшениями», - говорится в публикации.

Отмечается, что скрытым текстом оказались стихи из суры «Ан-Ниса». А обнаружили их исследователи Национального музея Зайеда (ZNM) в Абу-Даби, используя передовую многоспектральную визуализацию.

Указывается, что стихи были скрыты на протяжении веков, и их обнаружение предлагает новые идеи о создании исламских рукописей и об искусстве ранних каллиграфов.

«Анализ показал, что замысловатые золотые узоры были не просто декоративными, а служили функциональной цели - скрыть ошибку каллиграфа. Ошибка, возможно, дублированный стих, была замаскирована, а не исправлена на новой странице. Учитывая высокую стоимость окрашенной в индиго овчины, начинать заново было бы непрактично», - пишет издание.

Куратор ZNM Нурул Иман Русли подчеркнула важность технологий в раскрытии этих скрытых слоев истории:

«Считается, что существует только одна копия Голубого Корана, и около 100 его известных страниц очаровывают ученых на протяжении многих десятилетий… Передовая технология, использованная для пролива нового света на эту страницу рукописи, помогает предоставить дополнительные перспективы создания этой редкой копии Корана».

Помощник куратора ZNM Май Аль Мансури объяснила более широкое влияние этих результатов:

«Новаторское исследование по Голубому Корану проливает новый свет на происхождение и создание этой важной рукописи. Оно подчеркивает роль музея в культурной и академической жизни ОАЭ и за ее пределами».

Как известно, Голубой Коран датируется 800-900 гг. н. э.. Предполагается, что изначально он состоял из 600 страниц, но сегодня известно, что сохранилось всего около 100 из них, разбросанных по частным коллекциям и музеям по всему миру. Точное происхождение рукописи является предметом споров, и в качестве возможных мест ее создания предлагаются Северная Африка, Ирак или Андалусия.

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