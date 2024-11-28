Польша начала патрулировать границу с Беларусью самолетами дальнего радиолокационного обнаружения 3 28.11.2024, 10:32

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Они способны обнаруживать мелкие цели на расстоянии более 200 км.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), приобретенные Польшей в 2023 году у Швеции, приступили к боевому дежурству. Его радиолокационное оборудование покрывает территорию, захватывающую государственную границу с Беларусью и Калининградской областью России.

О том, что польские Saab 340 AEW приступили к патрулированию воздушного пространства страны, сообщил портал Defence24.pl. Польский журналист Мариуш Маршалковский опубликовал фото с данными сервиса Flight Radar, на котором прослеживается маршрут полета самолета ДРЛО.

Wygląda na to, że 🇵🇱 (ex🇸🇪) Saab 340 AEW rozpoczęły zgodnie z zapowiedzią dyżur bojowy nad polskim niebem.



Samoloty te mają wzmocnić dozór przestrzeni powietrznej i podnieść świadomość sytuacyjna https://t.co/h1ssLmW8DP systemów OPL oraz pilotów myśliwców. Ważne wzmocnienie. pic.twitter.com/rxOOHNQ9Op — Mariusz Marszałkowski (@MJMarszalkowski) November 27, 2024

Ранее этой осенью польские СМИ сообщали, что экипажи самолетов Saab 340 AEW проходили интенсивную подготовку к выполнению боевых задач, а теперь, судя по маршруту полета, наконец вышли на боевое дежурство.

По данным Flight Radar, один из двух самолетов взлетел на аэродроме бригады морской авиации в Семировицах. Это «домашняя» база для обоих польских Saab 340 AEW.

Сами машины были заказаны Польшей в июле 2023 года и поступили со складов ВВС Швеции (до этого в «послужном списке» этих машин также значится служба в ВВС Объединенных Арабских Эмиратов). Первый самолет прибыл в Польшу в марте 2024 года, второй – в июне. Стоимость двух машин вместе с пакетом логистики и обучения экипажа составила около 230 млн злотых (в эквиваленте порядка 52 млн евро).

Известно, что Saab 340 AEW оснащен длиннозабойной РЛС PS-890 Erieye, работающей в S-диапазоне, с дальностью обнаружения более 300 км. На расстоянии более 200 км он способен обнаруживать более мелкие цели, такие как крылатые ракеты и дроны. При поднятии РЛС на высоту нескольких тысяч метров над землей зоны радиолокационного отчуждения сокращаются. Самолет может находиться в воздухе несколько часов и собирать необходимую информацию.

Ранее сопоставимую разведывательную информацию польские военные могли получать только в рамках сотрудничества со странами НАТО. Приобретение собственных самолетов ДРЛО польские власти объясняли развитием вооруженного конфликта России с Украиной, а также недостатками покрытия воздушного пространства Польши другими доступными методами.

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