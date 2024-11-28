Байден готовит новый пакет военной помощи Украине на $725 миллионов 2 28.11.2024, 10:53

Джо Байден

Включая противопехотные мины.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет вооружений для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам собеседника агентства, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить разнообразное оружие из американских запасов. Речь идет в том числе о противопехотных минах, беспилотниках, ракетах «Стингер» и боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Ожидается, что пакет также будет включать кассетные боеприпасы.

Официальное сообщение о выделении нового пакета помощи может поступить в Конгресс уже в понедельник. Наполнение и размер этого пакета могут измениться в ближайшие дни до ожидаемого подписания Байденом.

«Соединенные Штаты не экспортировали противопехотные мины в течение десятилетий, а их использование является спорным из-за потенциального вреда для гражданского населения. Хотя более 160 стран подписали договор о запрете их использования, Киев просит о них с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года», - акцентирует агентство.

Известно, что российские войска используют такое оружие на линии фронта.

Мины, которые будут отправлены в Украину, являются «неустойчивыми» минами, с системой питания, которая работает только короткое время. В отличие от старых наземных мин они не будут угрожать гражданскому населению в течение неопределенного времени.

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