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Валютный рынок Беларуси продолжает мощно штормить

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  • 28.11.2024, 11:00
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Валютный рынок Беларуси продолжает мощно штормить

В обменниках — новая реальность с курсами.

Доллар и евро продолжают дорожать на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи и в обменниках. Еще вечером 27 ноября курсы этих валют взяли психологические отметки в некоторых банках — 3,7 рубля и 3,9 рубля. Сегодня утром в обменниках — очередные новости. Так, курс продажи доллара во всех банках превысил отметку в 3,6 рубля (накануне вечером кое-где еще можно было найти американскую валюту чуть дешевле), а в отдельных финучреждениях он выше 3,7 рубля. «Зеркало» посмотрело, в каких обменниках выгоднее покупать доллары, а в каких — евро.

Что происходит на торгах

Доллар продолжает дорожать на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 ноября. Так, курс американской валюты вырос на 0,62% — до 3,555 рубля. Данные на 10.11. Торги евро к этому времени не проводились. Российский рубль подешевел на 0,11% — до 3,3036 рубля за 100 российских.

Какова ситуация в обменниках

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,7 рубля («Банк БелВЭБ», «Приорбанк»), а ниже всего — 3,61 рубля («Беларусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,575 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,9 рубля («Банк БелВЭБ», «Приорбанк»), а ниже всего — в «Беларусбанке» (3,81 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,785 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Паритетбанке», «Статусбанке» — 3,28 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,35 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Цептер Банк»), а самый низкий — 3,305 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк»).

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