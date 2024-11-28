Одержимость Путина Питер Дикинсон, Atlantic Council

28.11.2024, 11:03

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Когда и как она началась?

В этом месяце исполняется двадцатая годовщина Оранжевой революции в Украине. Когда 22 ноября 2004 года в центре Киева впервые вспыхнули протесты по поводу фальсификации президентских выборов, мало кто из наблюдателей мог предположить, что они являются свидетелями первого акта геополитической драмы, которая в конечном итоге приведет к крупнейшему европейскому конфликту со времен Второй мировой войны.

И все же можно не сомневаться, что желание российского президента Владимира Путина сокрушить Украину впервые начало обретать очертания два десятилетия назад, когда он наблюдал за тем, как украинский народ бросает вызов своим авторитарным правителям и требует демократического будущего.

На протяжении последних двадцати лет существует тенденция рассматривать Оранжевую революцию в первую очередь как политический провал. Такую оценку достаточно легко понять. Ведь хотя революция отменила фальсификацию президентского голосования и привела к власти кандидата-реформатора Виктора Ющенко, она не привела к тем политическим преобразованиям, на которые надеялись миллионы украинцев, участвовавших в протестном движении. Вместо этого Ющенко провел большую часть своего президентского срока в склоках с коллегами и компромиссах с оппонентами, а в итоге проиграл выборы 2010 года злодею Оранжевой революции Виктору Януковичу.

Хотя революция явно не достигла своих высоких политических целей, фокусироваться исключительно на внутренней украинской политике недальновидно. Чтобы оценить истинное историческое значение Оранжевой революции, ее нужно рассматривать в более широком контексте.

До революции постсоветская Россия имела значительное влияние на Украину, а Владимир Путин лидировал в опросах как самый популярный политик среди украинцев. В то же время две страны уже были совершенно разными. Централизованная вертикаль власти в России создавала условия для жесткого авторитаризма. В Украине, напротив, необходимость уравновесить конкурирующие центры влияния и власти породила более мягкий авторитаризм.

Жесткое продвижение Путиным Виктора Януковича перед президентскими выборами 2004 года и его последующее давление на протестующих во время Оранжевой революции подчеркнули растущие различия между двумя странами. Это ускорило отход Украины от России, который продолжается и по сей день.

Путин сыграл очень заметную личную роль в Оранжевой революции. Российское телевидение, которое в то время широко смотрели в Украине, неустанно продвигало кандидатуру Виктора Януковича во время подготовки к президентским выборам в Украине. Накануне голосования Путин принял судьбоносное решение о прямом вмешательстве. В конце октября 2004 года он отправился в Киев, где его встретили импровизированным военным парадом, а затем выступил по национальному телевидению, чтобы прочитать украинской общественности длинную лекцию о том, как важно поддержать выбранного им кандидата в президенты.

Вскоре стало ясно, что Путин катастрофически просчитался. Его открытая и безапелляционная попытка вмешаться во внутренние дела Украины была воспринята многими как серьезное оскорбление и свидетельство его презрения к украинской государственности. Это всколыхнуло общественное мнение и помогло мобилизовать миллионы ранее аполитичных украинцев.

Несколько недель спустя, после изобилующего многочисленными фальсификациями второго тура голосования, украинцы ответили на попытку украсть их выборы, в огромном количестве собравшись в центре Киева. Не будет преувеличением сказать, что акт высшего имперского высокомерия Путина стал одной из ключевых причин Оранжевой революции.

Подобная картина повторяется на протяжении последних двадцати лет: попытки Путина навязать Украине свою волю неизменно приводят к обратному результату и еще больше отдаляют друг от друга обе страны. В 2013 году он вынудил своего украинского союзника Януковича отказаться от европейской интеграции и вернуть страну в орбиту Кремля, что спровоцировало вторую революцию и падение режима Януковича.

Тогда Путин выбрал военное решение. Он начал вторжение в Украину в феврале 2014 года с захвата Крыма, а спустя несколько недель направил войска в восточный регион Украины — Донбасс. Когда стало очевидно, что эта ограниченная военная интервенция лишь укрепила решимость Украины полностью выйти из российской сферы влияния, Путин начал планировать то, что станет полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

После Оранжевой революции желание Путина вновь завоевать Украину стало определять все его правление. Стремясь к этой цели, он продемонстрировал готовность пойти на огромные затраты. Помимо жизней бесчисленных российских солдат, погибших или покалеченных во время боевых действий в Украине, Путин также пожертвовал экономическим процветанием России, ее международным авторитетом и связями с развитыми странами.

Исторический сдвиг в мировоззрении Путина стал очевиден уже вскоре после Оранжевой революции. Уже через несколько месяцев после восстания украинского народа он приказал начать работу над созданием того, что станет флагманской англоязычной медиаплатформой Кремля RT. Это стало первым шагом в процессе, который утвердил режим Путина в качестве бесспорного мирового лидера в распространении антизападной дезинформации.

Весной 2005 года Кремль также поддержал общенациональную кампанию, призывающую россиян носить оранжево-черные георгиевские ленточки в честь победы СССР над нацистской Германией. Поскольку образы мятежных украинцев с оранжевыми ленточками еще свежи в памяти, лоялистский символизм этого контржеста трудно было не заметить. В дальнейшем георгиевские ленточки стали центром фанатичного культа победы, поскольку путинский режим стремится оправдать свой авторитаризм с помощью все более экстравагантных форм почитания Второй мировой войны. То, что началось как реакция на оранжевые ленточки украинской революции, стало окончательным символом всей путинской эпохи.

Почему Путин так одержим Украиной и что именно в Оранжевой революции в этой стране так необратимо повлияло на него? Ответы на эти вопросы кроются в империалистическом понимании Путиным российской идентичности и его формирующем политическом опыте в качестве сотрудника КГБ в Восточной Европе во время распада Советской империи.

Путин находился в Восточной Германии в 1989 году, когда рухнула Берлинская стена. Он беспомощно наблюдал, как все советское присутствие в регионе рушилось на фоне всплеска продемократических протестов. В своем собственном рассказе об этом травмирующем времени Путин утверждает, что его ошеломленное начальство сообщило ему: «Москва молчит». Этот опыт преследует Путина и убеждает его в том, что Москва больше никогда не должна «молчать», особенно когда сталкивается с массовыми протестными движениями или попытками вырваться из-под контроля Кремля.

Путин особенно чувствителен к национальному пробуждению современной Украины и ее принятию европейской демократии, потому что он рассматривает эту страну как часть имперских земель России. Если демократическая политическая культура сможет укорениться в таком центральном для российской национальной идентичности месте, как Украина, это может оказаться заразительным и послужить катализатором для аналогичных требований в самой России.

Показательно, что Путин впервые начал заявлять о своем неприятии независимости Украины вскоре после Оранжевой революции. В апреле 2005 года он имел в виду недавние события в Украине, когда назвал распад СССР «величайшей политической катастрофой двадцатого века». Это видно из некоторых менее цитируемых фрагментов его речи, в которых также говорилось об «эпидемии распада» и выражалась скорбь о судьбе «десятков миллионов соотечественников», оказавшихся за границами России в 1991 году. В то время в Украине проживало самое большое количество этнических русских на территории бывшего Советского Союза.

За прошедшие двадцать лет мало что изменилось. Сегодняшнее российское вторжение — прямой результат твердой убежденности Путина в том, что потеря Украины будет представлять экзистенциальную угрозу для самой России. Поэтому иллюзорно предполагать, что какое-то ограниченное территориальное урегулирование может положить конец нынешней войне и привести к устойчивому миру. Любые попытки пойти на уступки приведут лишь к временной паузе в боевых действиях, после чего Путин возобновит свою кампанию по уничтожению украинской государственности.

Усилия Владимира Путина по восстановлению российского контроля над Украиной начались еще во время Оранжевой революции 2004 года и теперь переросли из политического вмешательства в самую кровопролитную европейскую войну за последние несколько поколений. Он считает уничтожение украинского государства своей исторической миссией и полагает, что от его успеха зависит судьба России. В таких условиях говорить о компромиссе с Кремлем бесполезно. Мир будет возможен только в том случае, если Путина удастся убедить в необратимости украинской независимости.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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