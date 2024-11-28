Алексей Протас помог «Вашингтону» одолеть «Тампу» 28.11.2024, 11:07

Алексей Протас

Белорусский форвард набрал два очка.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях одолел «Тампу Бэй» — 5:4.

В составе столичной команды белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге первого звена. Его партнерами стали Том Уилсон и Дилан Строум, пишет belarushockey.com.

На 32-й минуте Протас в меньшинстве протащил шайбу из своей зоны, вышел на ударную позицию и мощным броском с кистей прошил Андрея Василевского.

В начале третьего периода Протас начал голевую атаку, которую завершил Строум.

В итоге Протас провел на льду 13:30 (из них 0:02 в большинстве, 1:43 в меньшинстве), набрал 2 (1+1) очка, нанес 1 бросок, заблокировал 3 выстрела соперника и заработал показатель полезности «+1».

Протас прервал серию из трёх игр без набранных баллов.

В сезоне у Протаса 22 игры, 20 (8+12) очков, показатель полезности «+12», 6 минут штрафа.

«Вашингтон» с 31 очком в 22 играх занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

Следующую встречу «Кэпиталз» проведут 29 ноября в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс».

Тампа-Бэй – Вашингтон – 4:5 (2:0, 1:2, 1:3, 0:)

1:0 – 3 Пойнт (Генцел)

2:0 – 12 Пойнт (Хедман, Кучеров)

2:1 – 30 Манджипани (Лапьер, Эллер)

2:2 – 32 Протас (Уилсон)

3:2 – 39 Эйссимонт (Гиргенсонс)

3:3 – 41 Строум (Протас, Рэддиш)

4:3 – 47 Пойнт ()

4:4 – 50 Карлсон ()

4:5 – 56 Уилсон (Строум, Чикран)

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