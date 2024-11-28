У Соловьева начали готовить россиян к курсу доллара в 180 рублей 12 28.11.2024, 11:16

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Шокирующие цифры прозвучали в прямом эфире.

Обвал национальной валюты в России, который начался на фоне удара «Орешника» по Днепру, продолжится. В лучшем случае страну ждет курс в 150 рублей за доллар.

Такой печальный для россиян прогноз неожиданно был озвучен в эфире пропагандистского ресурса «Соловьев LIVE», передает Dialog.UA.

В программе принял участие декан факультета международной экономики Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Он посоветовал россиянам готовиться к дальнейшему и очень значительному ослаблению рубля.

«Курс (доллара - ред.) будет расти дальше! Сейчас это 115-116 рублей. Уже говорят и про 150 (рублей за доллар - ред.). Ну 150 - это, скажем так, умеренный даже вариант. Наиболее радикальные варианты, что я уже слышал, это уже 180 рублей за доллар. Конечно, эти вещи для нашего человека являются чувствительными», - заявил эксперт.

Ведущий - пропагандист Сергей Карнаухов - в ответ на такой прогноз призвал наказать экономический блок за неспособность сдержать инфляцию.

Центробанк России ранее поднял до рекордных значений ключевую ставку, чем нанес тяжелый удар по бизнесу в России, но не смог справиться с проблемой.

«Я очень хочу услышать вопросы президента к экономическому руководству страны», - сказал Карнаухов.

Примечательно, что на федеральных телеканалах России тему обвалившегося рубля старательно замалчивают. На это обратил внимание российский оппозиционный журналист Илья Шепелин в соцсети Х.

«Тема жесткой посадки рубля практически полностью игнорируется российским ТВ. Соловьев, которому всегда есть, что сказать о чем угодно, за 4 часа утреннего эфира посвятил падению рубля 0 минут 0 секунд. Зато там был целый блок, который назывался «кризис экономики Германии»... На главных каналах - звенящая пустота», - отметил он.

Стоит уточнить, что обвал рубля начался с введением Соединенными Штатами новых санкций против банковской сферы России. Под удар попал и «Газпромбанк», через который РФ проводила большую часть международных платежей. Санкции обвалили экспорт и импорт Москве. Усугубил ситуацию удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому Днепру. В попытке напугать Запад Кремль нанес сокрушительный удар по своей национальной валюте.

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