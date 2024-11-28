«Будем ждать морозцы» 28.11.2024, 11:34

Синоптики предупредили белорусов о норвежском антициклоне.

Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта, который, судя по всему, принесет с собой настоящую зиму с двухзначными минусовыми значениями. Посмотрели, когда именно холодный антициклон сместится на Беларусь с территории Норвегии и какой будет погода в ближайшие выходные, пишет «Телеграф».

Согласно расчетам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, зимние холода в Беларусь придут через неделю — с 4 декабря, после прохождения нынешнего холодного фронта.

«Примерно со стороны Норвегии сместится мощный антициклон «В» с давлением в центре 1047 гПа. Будем ждать морозцы под утро -10..-15°С«, — рассказали специалисты, сделав оговорку, что предварительные расчеты могут быть не точными и «может все поменяется».

Пока, судя по оперативному прогнозу Белгидромета, столь суровых морозов белорусам можно не опасаться. Как минимум в эти выходные еще будет относительно «мягкие» погодные условия.

Так, в пятницу, 29 ноября, ночью температура даже в самых холодных регионах ночью не будет опускаться ниже -2°С, а днем поднимется до -1°С по северо-востоку и +7°С по юго-западу Беларуси.

Снега (мокрого, с дождем) в пятницу можно ожидать ночью и утром на большей части территории, а вот днем он, скорее всего, выпадет лишь по восточной половине страны. Это может спровоцировать налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах, а также усиление тумана. Именно из-за этих трех «неблагоприятных погодных явлений» на пятницу продлили действие «желтого уровня» метеоопасностей по всей стране.

В субботу, 30 ноября, мокрый снег с дождем, судя по прогнозу Белгидромета, можно ожидать лишь жителям Гомельской области, а вот слабый гололед и туманы могут сохраниться по всей стране. Такие же метеоусловия ожидаются и в первый день календарной зимы, 1 декабря, но — без существенных осадков.

Температура воздуха в выходные ожидается следующей:

в субботу ночью в диапазоне -3..+3°С, днем — до 0..+6°С,

воскресенье ночью минимум -4..+1°С (по югу при прояснениях воздух до -7°С), максимальная днем в диапазоне 0..+6°С.

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