Украинский Житомир полностью обесточен
- 28.11.2024, 11:49
После российского удара.
В результате ракетной атаки России по Украине с ночи до утра 28 ноября, Житомир остался без электроснабжения.
Об этом сообщает КП Житомирводоканал.
Отмечается, что сейчас коммунальщики подключают объекты водоотведения к генераторам.
Там добавили, что в случае, если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, их будут подключать к альтернативным источникам питания.
В ночь на 28 ноября Россия осуществила новый массированный обстрел Украины Калибрами и ракетами Х-101 с самолетов Ту-95, до этого атаковав шахедами. Под ударом были объекты энергетики. Взрывы слышали, в частности, в Киеве, Николаеве, Ровно, в Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.