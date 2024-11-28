закрыть
28 ноября 2024, четверг, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский Житомир полностью обесточен

  • 28.11.2024, 11:49
Украинский Житомир полностью обесточен

После российского удара.

В результате ракетной атаки России по Украине с ночи до утра 28 ноября, Житомир остался без электроснабжения.

Об этом сообщает КП Житомирводоканал.

Отмечается, что сейчас коммунальщики подключают объекты водоотведения к генераторам.

Там добавили, что в случае, если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, их будут подключать к альтернативным источникам питания.

В ночь на 28 ноября Россия осуществила новый массированный обстрел Украины Калибрами и ракетами Х-101 с самолетов Ту-95, до этого атаковав шахедами. Под ударом были объекты энергетики. Взрывы слышали, в частности, в Киеве, Николаеве, Ровно, в Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов