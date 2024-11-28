Украинский Житомир полностью обесточен 28.11.2024, 11:49

После российского удара.

В результате ракетной атаки России по Украине с ночи до утра 28 ноября, Житомир остался без электроснабжения.

Об этом сообщает КП Житомирводоканал.

Отмечается, что сейчас коммунальщики подключают объекты водоотведения к генераторам.

Там добавили, что в случае, если до 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, их будут подключать к альтернативным источникам питания.

В ночь на 28 ноября Россия осуществила новый массированный обстрел Украины Калибрами и ракетами Х-101 с самолетов Ту-95, до этого атаковав шахедами. Под ударом были объекты энергетики. Взрывы слышали, в частности, в Киеве, Николаеве, Ровно, в Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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