Результативная игра Шаранговича помогла «Калгари» заработать балл в Детройте 28.11.2024, 11:58

Белорусский форвард был отряжен на левый фланг.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» в гостях проиграл в овертайме «Детройт Ред Уингс» со счетом 1:2, пишет belarushockey.com.

В составе «огней» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович был отряжен на левый фланг третьего звена. Его партнерами стали Мэттью Коронато и Микаэль Баклунд.

Под занавес встречи Коннор Зари сравнял счет в большинстве, одним из ассистентов выступил Шарангович.

Шарангович прервал голевую серию из трех матчей.

В итоге Шарангович провел на льду 19:24 (из них в большинстве 3:25 и в меньшинстве 1:19), набрал 1 (0+1) очко, нанес 5 бросков (3 из них мимо), выиграл 1 из 1 вбрасываний, совершил 1 потерю и 1 перехват, и заработал показатель полезности «0».

В сезоне у Егора 16 матчей, 7 (5+2) очков, показатель полезности «-5», 4 минуты штрафа.

«Флэймз» с 28 баллами в 23 играх занимают 4-е место в таблице Западной конференции.

«Калгари» следующий матч проведет 29 ноября в гостях против «Коламбуса».

Детройт – Калгари – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 6 Дебринкет (Рэймонд, Расмуссен)

1:1 – 57 Зари (Шарангович, Уигар)

2:1 – 63 Рэймонд (Зайдер, Дебринкет)

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