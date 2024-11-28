Le Monde: Украина перенаправляет «Шахеды» в Беларусь

Le Monde: Украина перенаправляет «Шахеды» в Беларусь6
- 28.11.2024, 12:07
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С помощью РЭБ.
Украина с помощью средств РЭБ может подменять координаты в российских «Шахедах» и направлять их на территорию РФ и ее союзника Беларуси, сообщает 27 ноября Le Monde.
В материале говорится, что российские оккупанты стремятся исчерпать ресурсы украинской ПВО атаками дронов, которые намного дешевле ракетных атак.
Утром 26 ноября российская армия провела одну из самых массированных атак с использованием беспилотников и ракет по территории Украины. РФ применила 188 «Шахедов» и четыре баллистические ракеты Искандер-М. Часть дронов украинской армии удалось отвлечь в сторону России и Беларуси.
Согласно заявлению Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить 76 дронов с использованием кинетических средств, включая истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи и ракеты «земля-воздух». Еще 95 беспилотников были обезврежены благодаря системам радиоэлектронной борьбы и технологии подделки спутниковых координат, что вывело их из строя.