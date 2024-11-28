Беспрецедентный случай: российский бизнес недоволен политикой Кремля 5 28.11.2024, 12:08

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Падающий рубль сделал свое дело.

В среду, 27 ноября, курс российского рубля упал до уровня 2022 года. Причин несколько: падение цены на нефть, санкции против РФ и расходы Кремля на военные нужды, информирует ресурс Politico.

Центробанк РФ приостановил покупку валюты до конца 2024 года. Такой шаг должен помочь поддержать обменный курс.

Центробанку РФ пришлось повысить процентную ставку до 21%, а уровень инфляции составляет 8,5%. С лета 2024 года рубль находится под постоянным давлением.

Кремль теряет валюту из-за низкого спроса на нефть. Только в начале текущей недели цена на нефть марки Brent упала на 4%.

Новые санкции США были введены против 50 международных банков РФ, 15 чиновников и 40 регистраторов ценных бумаг.

Аналитик Conotoxia Гжегож Дрозд заявил, что санкции Запада имеют негатив для РФ в форме инфляции.

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка вызывает все большую критику со стороны Олега Дерипаски и Сергея Чемезова.

Председатель правления «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что это беспрецедентный случай в мировой истории, когда ставки банка в 2,5 раза превышают инфляцию.

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