Последний рубеж обороны 3 Аббас Галлямов

28.11.2024, 12:16

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Аббас Галлямов

Россияне скоро вспомнят 90-е.

В рамках официального политического дискурса это давно никем не артикулируется, но на самом деле в глубинах народной психики главным аргументом в пользу Путина по-прежнему остается память о том, что по сравнению с 90-ми при нем жить стало лучше. Здесь у него пролегает, что называется, последний рубеж обороны.

Резкое падение курса рубля и взлет доллара заставят россиян вспомнить 90-е и обнулят значительную часть заслуг Путина в части их завершения. Ведь получается, что 90-е вернулись.

Это уже третий шок подобного рода. Первый – война, второй – преступность в исполнении ее «героев». Затянувшаяся «СВО» напоминает о нудной и неприятной как зубная боль Чеченской кампании, а изнасилования и убийства, совершаемые вернувшимися с фронта вояками, – всплеск преступности, наблюдавшийся в те самые «лихие 90-е».

И не надо говорить, что рубль в начале «СВО» уже падал. Тогда новость о начале боевых действий перекрыла все остальное, а сводки с фронтов сжирали все свободное время граждан. Сейчас же война приелась и на нее особого внимания не обращают. В октябре в качестве главных событий месяца происшествия, связанные с «СВО», назвали лишь 15 процентов респондентов Левада-центра. Так что нынешнее падение рубля граждане воспримут совсем по-другому. В новом, так сказать, свете.

Власть скоро растратит остатки доверия.

Аббас Галлямов, Telegram

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