Дряхлое сердце режима Андрей Окунь

28.11.2024, 12:30

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И тут в голову закрадываются сомнения.

Россия — страна мимолетного величия. Вчера президент запускает «Боярышник», и кажется, что нет предела триумфу: всех уделали, каждого на место поставили. Сегодня российская национальная валюта предательски обваливается, не выдержав перегрузок на геополитических высотах.

И тогда в голову закрадываются сомнения. Может, наш синдром проходящего величия как раз напрямую связан с бесконечной погоней за многополярным миром? Закономерность такая, что чем агрессивнее нацлидер балуется с «Боярышником», «Орешником» и «Подберезовиком», тем глубже яма, в которую отбрасывает страну.

Ведь с каждым разом геополитическое похмелье становится все суровее и мрачнее. Против людей вдруг начинают заводить уголовные дела за кражи сливочного масла из магазинов, а цены стремительно растут на все, не обращая никакого внимания на великие деяния России на мировой арене.

И вроде бы надо останавливать уже могучую поступь, но не могут. Зависимость от «Боярышника» уже такая сильная, что откажись от него хотя бы на месяц, как тут же остановится дряхлое сердце политического режима, зависимого от гонки за мимолетным величием.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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