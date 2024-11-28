«От девушек проблем больше» 11 28.11.2024, 12:21

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Случай с повышением арендной платы в Минске вызвал бурю эмоций у белорусов.

Владелец квартиры в Минске сдал ее квартиранту. Хозяин жилья был доволен, когда парень жил там один, но недавно тот заселил туда свою девушку. Это вызвало у арендодателя дополнительные вопросы. В частности, мужчина задумался о том, что надо бы повысить плату за жилье, ведь сейчас объект «изнашивают» в два раза интенсивнее, чем раньше. Он решил посоветоваться с участниками группы «Поможем друг другу в Минске» в соцсети Facebook о том, какую же ему назначить плату. В ответ мужчина получил солидную волну хейта, пишет «Зеркало».

Мужчина рассказал в Facebook, что он сдает в аренду квартиру, до недавнего времени там проживал один парень. Недавно квартирант решил жить вдвоем с девушкой, об этом он рассказал владельцу недвижимости. Хозяин решил, что раз проживающих больше, то значит, надо повышать арендную плату, но насколько, он не знал.

«Изменилась «амортизация», вдвое больше будут изнашиваться интерьеры и коммуникации. Они вместе пользуются комнатой, диваном, унитазом, стиралкой и прочим, есть же разница. Например, в гостиницах за один и тот же номер с одного берут 100 рублей, а с двоих уже 130 или 150 рублей», — высказал мнение владелец жилья.

Мужчина рассказал, что как-то он также сдавал жилье парню, а потом там появилась «курящая девушка с котами», что принесло много проблем.

«Было относительно чисто и аккуратно. Стал жить с девушкой — через полгода просц***ая мебель и порванные обои, вся квартира прокуренная, как кабак. Компенсация — минимальная. Пришлось выкинуть всю мебель и делать ремонт».

Многие комментаторы удивились такой позиции белоруса. Они считали, что если речь идет о долгосрочной аренде квартиры, то нет разницы, сколько там живет человек. Вот как они аргументировали свое мнение:

«У меня снимал квартиру парень, но через месяц стал жить с девушкой. Договор я не меняла, денег больше не брала. Ведь коммуналку он платил по всем счетчикам, а снимал метры, которые с приходом девушки не изменились».

«Вы ж квартиру сдаете, а не койко-место. Коммуналка вырастет, так они ее сами отдельно платят. Налог вы платите за квартиру, он не меняется от количества жильцов».

«У меня квартиру снимала супружеская пара, через несколько лет их стало четверо — они родили двоих детей. На стоимость аренды это не повлияло. Хотя вы можете менять арендную плату, это ваше дело, как договоритесь».

«Если ваш арендатор платит исправно, квартира в чистом состоянии, зачем вам все это? Хорошие люди и так в дефиците, а хороший арендатор — удача».

Некоторые считали, что хозяин — жадина, квартиранту с ним не повезло. Кто-то советует арендатору найти новое жилье:

«Это жесть, конечно. Бежать от таких хозяев нужно. Если даже что-то и сломается, то ответственность будет нести тот, с кем заключили договор. Если вас не устраивает, то ждите окончания договора или подавайте на квартиранта в суд, на расторжение договора. До суда он спокойно может жить в вашей квартире».

«У меня был случай: приехала ко мне сестра жить в однушку. Хозяйка подняла оплату. В итоге по воле случая нам предложили двушку и за меньшие деньги. Съехали мы через месяц. Жили в достойных условиях и каждая на своей территории. Жаль, что иногда достойным людям приходится искать варианты. Но и хозяев можно понять — много «свиней» убивают квартиры».

Правда, довольно много людей встали на защиту арендодателя, они считают его решение о повышении платы вполне логичным. Вот что писали такие участники:

«Я вам скажу, что от девушек действительно проблем прибавляется. Это уже постоянное шкворчание на кухне, ванна используется в пять раз больше, волосы, каблуки».

«Если не указать количество проживающих, то реально квартиру снимет иностранный студент, а там окажется толпа мигрантов. Или снимет женщина, а будет жить реально табор. По закону могут жить только члены семьи: супруг и дети».

«Это право владельца. Если квартира для одного, значит, для одного. Кто будет нести ответственность за ущерб, если он произойдет по вине девушки? Составляется дополнительный договор. И, конечно, износ всего увеличится».

«Нелогично, если ничего не менять. Гость — это одно, совместное проживание — совершенно другое. Девушка быстро беременеет, рожает двух детей, заводит кота и собаку. Недвижимость откровенно не улучшится от этого».

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