Нелегалы штурмовали закрытый переход на границе с Польшей

Нелегалы штурмовали закрытый переход на границе с Польшей2
- 28.11.2024, 12:33
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Видеофакт.
Нелегалы пытались попасть в Польшу из Беларуси через закрытый пограничный переход. Видео инцидента опубликовали польские пограничники. На нем видно, как группа мужчин штурмует туристический велосипедно-пешеходный пункт пропуска в Беловежской пуще.
«Мигрантам, которые пересекали границу в неразрешенном месте, помогали трое пособников, которые затем отошли к переходу с белорусской стороны, взяв с собой лестницы, по которым границу пересекали», — пишут польские пограничники.
Границу нелегально перешли 10 иранцев. Всех их на польской стороне задержали.