Что изменится в Беларуси с 1 декабря? 28.11.2024, 12:42

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Целый ряд новшеств.

Декабрь – самое начало календарной зимы, а еще это месяц активный во всех смыслах: надо как следует подготовиться к Новогодней ночи, запастись подарками для родных и близких, а потом в их же кругу отпраздновать наступление 2025 года. Все это – уже очень скоро, но календарный декабрь до боя курантов еще успеет принести белорусам немало новшеств, пишет «Комсомолка».

Сколько дней отдыхают на Новый год в Беларуси, зимние каникулы 2024

Начнем, как всегда, с самых приятных новостей и перспектив. В декабре (и начале января) белорусов ждут большие выходные. Но сначала – католическое Рождество, 25 декабря выпадает в 2024 году на среду, значит, прямо по центру рабочей недели – праздничный выходной день.

31 декабря – вторник – день предпраздничный, по законодательству сокращенный: минус час. Ну а потом череда новогодних дней: нерабочие 1 и 2 января, потом, правда, придется прерваться, ведь в пятницу, 3 января, нужно будет выйти на работу. Выйти, отработать и вернуться к атмосфере зимних праздников: 4,5,6,7 января – дни нерабочие. Правда, есть нюанс: 6 января, понедельник, придется отработать, перенос – на субботу, 11 января.

К слову, в Минтруда не так давно ответили на вопрос, который заинтересовал многих белорусов: а можно ли пятницу, 3 января, сделать нерабочей и перенести, скажем, на субботу, 18 января 2025 года?

Если трудящихся белорусов ждет много выходных дней подряд с, тем не менее, выходом на работу, то белорусские школьники смогут отдохнуть, что называется, с толком. В декабре у них начинаются зимние каникулы, вторая четверть заканчивается 24 декабря 2024 года. Каникулы начинаются с 25 декабря, продлятся они целых 14 дней, в школу – в среду, 8 января 2025 года.

4 дней каникул – отличная возможность, чтобы отдохнуть как следует перед самой продолжительной третьей учебной четвертью. Следующие, уже весенние, каникулы – только с 23 марта. Как будет протекать школьно-каникулярная жизнь дальше - про все это здесь.

Автобус Минск - Мюнхен, рейс в Урумчи, тур к Деду Морозу в Беловежскую пущу

Длинные выходные и еще более продолжительные школьные каникулы – отличная возможность, чтобы встреться с самим Дедом Морозом. И такая возможность есть: перед Новым годом и сразу после него, можно съездить в резиденцию Деда Мороза, в БЖД уже рассказали о маршруте в Беловежскую пущу, стоит классное удовольствие с массой бодрящих впечатлений от 190 рублей.

В декабре, впрочем, можно не только встретиться с Дедом Морозом, будет возможность освоить и куда более дальние маршруты-горизонты. Дело в том, что «Минсктранс» уже с 6 декабря запускает рейс в Германию, в Мюнхен. Автобус будет отправляться с автовокзала «Центральный» с 6 декабря по пятницам в 12.00. В обратном направлении рейс будет отправляться с8 декабря, по воскресеньям , в 13.00 (здесь подробности).

И это не все: «Белавиа» запускает рейс в Китай, в Урумчи – городской округ, расположенный на северных склонах Тянь-Шаньских гор. Вылеты из Минска будут осуществляться по понедельникам в 11.10 с прибытием в Урумчи в 22.10. Время полета составит шесть часов (в обратную сторону дорога будет чуть более продолжительной).

Елочные базары в Минске, новогодние ярмарки в Минске, 2024

Новый год, как говорилось (и, конечно, ощущается!) стремительно и неотвратимо приближается. Оглянуться не успеешь – та самая заветная праздничная ночь, а загадывать желания по традиции нужно непосредственно около елки. Но сначала ее нужно где-то купить. Уже с 16 декабря, это понедельник, в Минске начнут работать елочные базары.

Но и это еще не все: Минск вовсю готовится к Новому году: в белорусской столице будет сразу 27 больших елок, световой шатер и даже пиксельная гирлянда. Уже известно, что церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года. А новогодние ярмарки будут работать в Минске с 14 декабря 2024-го по 14 января 2025-го.

Нацбанк принял решение о «заморозке» кредитов в декабре 2024

В Национальном банке сообщили о том, что в декабре-2024 не будут пересматривать в сторону увеличения показатели расчетных величин стандартного риска. Именно РВСР – показатель, который, в конечном счете, прямо влияет на ставки процентов по кредитам, которые коммерческие банки выдают белорусам или белорусским юрлицам. Добавим, что в последний раз РВСР Нацбанк пересматривал (и поднял) в августе-2024: по новым кредитам для белорусов – 17,71%, для юридических лиц – 12,50% годовых. Именно эти цифры, установленные в конце лета, останутся актуальными и действующими и финале 2024 года.

Переход на зимнюю резину в Беларуси в 2024, штраф

Первый зимний месяц накладывает на автолюбителей дополнительную ответственность: с 1 декабря ГАИ будут штрафовать тех, кто будет ездить на летней резине. На первый раз штраф составит до одной базовой величины, то есть максимум 40 белорусских рублей.

Дальше, что называется, лучше не усугублять: если нарушитель попадется в поле зрения ГАИ повторно в течение года, придется раскошелиться еще больше, штраф от двух до пяти базовых, то есть от 80 до 200 белорусских рублей. В общем, лучше переобуться и правила соблюдать, сделать это, повторимся, лучше до воскресенья, 1 декабря 2024 года. Эти правила, что логично, будут действовать на протяжении всей зимы, вплоть до 1 марта 2025 года. К слову, с 1 января штрафы увеличатся, ведь в первый день 2025 года базовая величина подрастет до 42 рублей.

Правила и стоимость вывоза мусора, что изменится с 1 декабря 2024 года

Для жителей новостроек в течение первых трех лет с момента сдачи дома в эксплуатацию для вывоза строительных отходов надо будет заключать отдельные договора. Нововведение заработает уже с воскресенья, 1 декабря 2024 года. По новым правилам строительные отходы, образовавшиеся во время ремонта, должны собираться раздельным образом, специально для них возле домов будут устанавливать отдельные контейнеры (бункеры) объемом от 6 кубометров.

Какие сигареты подорожают в Беларуси в декабре 2024

Белорусские производители и поставщики сигарет имеют право ежемесячно пересматривать цены на свою продукцию. Декабрь 2024 года в этой линейке исключением не станет. В цене прибавят примерно 15 видов белорусских марок сигарет, подорожают они уже с воскресенья, 1 декабря, рост составит от 5 до 20 копеек.

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