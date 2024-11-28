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Инфляция в России пошла на взлет

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  • Сергей Алексашенко
  • 28.11.2024, 12:53
  • 2,936
Инфляция в России пошла на взлет
Сергей Алексашенко

Прямо на глазах.

Последняя сводка Росстата говорит об ускорении инфляции прямо на глазах. К позавчерашнему дню накопленный с начала года рост потребительских цен (7,8%) превысил итог всего прошлого года (7,4%), и, если ежедневный рост цен до конца этого года будет сохраняться на уровне ноября, то к концу года инфляция превысит 9 процентов.

Но, если вспомнить, что на носу новогодние праздники, которые традиционно разгоняют цены, то этот сценарий можно считать оптимистическим.

Сергей Алексашенко, Telegram

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