Инфляция в России пошла на взлет 1 Сергей Алексашенко

28.11.2024, 12:53

2,936

Сергей Алексашенко

Прямо на глазах.

Последняя сводка Росстата говорит об ускорении инфляции прямо на глазах. К позавчерашнему дню накопленный с начала года рост потребительских цен (7,8%) превысил итог всего прошлого года (7,4%), и, если ежедневный рост цен до конца этого года будет сохраняться на уровне ноября, то к концу года инфляция превысит 9 процентов.

Но, если вспомнить, что на носу новогодние праздники, которые традиционно разгоняют цены, то этот сценарий можно считать оптимистическим.

Сергей Алексашенко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com