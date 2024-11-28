Доллар посмеялся над Лукашенко 6 Телеграм-канал «Письма к дочери»

28.11.2024, 12:54

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«Достижения» белорусского рубля за деноминациями надолго не спрячешь.

Последние два дня «гарант» занимался геополитическим самоудовлетворением. Давал советы, как обустроить Пакистан в этом бушующем мире. Вот кое-кого в Пакистане забыли спросить, как им себя обустроить, а он все равно давал советы. Такой уж человек. Объяснил с высоты своего опыта и международного авторитета, как правильно противостоять давлению коллективного Запада.

Ну, потому что, если не объяснить в Пакистане, как правильно обустроить Пакистан, то зачем вообще тогда было лететь? Не трактора же ему продавать в самом деле. Во-первых, это не царское занятие. А во-вторых, этих тракторов много все равно не продашь. За прошлый год с Пакистаном наторговали меньше, чем на одну десятую процента от всей белорусской торговли.

А вчера кое-кто полетел уже в Казахстан, чтобы там обустроить коллективную безопасность. Ну а чем ему еще заняться? В Беларуси кое-кто уже все обустроил. И не по одному разу. Если бы по одному разу, то оно было бы еще ничего.

Особенно хорошо у кое-кого всегда получалось обустроить белорусский рубль. Поэтому результаты обустройства белорусского рубля пришлось прятать за тремя деноминациями. Но достижения белорусского рубля за деноминациями надолго не спрячешь.

Вот вчера доллар в Беларуси подорожал до 353 миллионов 300 тысяч белорусских рублей. А еще неделю назад стоил 340 миллионов. То есть за неделю за доллар стали давать на 13 миллионов белорусских рублей больше. А за вчерашний день на шесть миллионов.

Причем, в этот раз кое-кто так обустроил белорусский рубль, что рекорды беларуского рубля не зависят ни от беларуского рубля, ни от беларуского Нацбанка.

Даже гарант стабильности со всем его геополитическим размахом не может повлиять на стабильность беларуского рубля в лучшую сторону. В худшую – пожалуйста. А в лучшую не получится. Хотя, честно говоря, я что-то не припомню, чтобы у него когда-нибудь получалось повлиять на белорусский рубль в лучшую сторону.

Белорусский рубль сейчас совершенно независимая валюта от всех, кроме российского Центробанка и российского рубля.

Вот Центробанк вчера пообещал, что он не будет покупать валюту до конца года. Российский рубль после этого вздохнул с облегчением и вернулся в условные рамки приличия.

И может быть, это на некоторое время поможет белорусскому рублю против новых рекордов. Потому что решение Центробанка снизит в России спрос на валюту на 800–900 миллионов долларов в месяц. Но дефицит валюты в России сейчас составляет от 2 до 4 миллиардов долларов в месяц. Поэтому российскому, а заодно белорусскому рублю Центробанк надолго не поможет.

А других способов повлиять на свой и белорусский рубль у Центробанка не очень много. Потому что другие способы уже не действуют. Так что в перспективе ближайшего месяца без новых рекордов белорусскому рублю не обойтись. Ну и, согласись, что это в принципе немного унизительно для любого рубля — ждать, пока тебе поможет чужой Центробанк.

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