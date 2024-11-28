C молотка уйдет железная дорога под Минском 3 28.11.2024, 13:13

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иллюстративное фото

Начальная цена объекта — более 847 тысяч рублей.

В декабре с аукциона попытаются продать железнодорожную ветку в промышленном узле Минск — Колядичи. Информация о лоте появилась на площадке «ИПМ-Торги».

Участок железнодороного пути принадлежит торговому унитарному предприятию «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». В ноябре 2023 года оно обанкротилось.

Железнодорожная ветка площадью почти 700 кв.м расположена в Минске по улице Бабушкина, 62. Начальная цена объекта — более 847 тыс. рублей. Для участия в торгах необходимо оставить задаток 84,7 тыс. рублей; шаг аукциона — 42,3 тыс. рублей.

Помимо самой железной дороги, в состав лота входят: холодильный агрегат, автоматическая установка водяного пожаротушения, охранная сигнализация и несколько систем кондиционирования.

Торги пройдут 17 декабря.

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