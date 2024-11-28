В Харькове ликвидировали агентурную сеть российской ГРУ 1 28.11.2024, 13:18

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Среди задержанных — двое бывших «беркутовцев».

Специалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали в Харькове агентурную группу российской военной разведки (ГРУ), которая обустраивала тайники с деньгами и боевыми гранатами на окраинах города. Таким образом трое харьковчан должны были создать «запас» для других агентов и диверсантов РФ ради подрывной деятельности в регионе.

Предателями оказались два экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции «Беркут» и жена одного из них. О мерах по разоблачению фигурантов рассказала пресс-служба СБУ.

Следствием установлено, что в поле зрения агрессора эти трое попали через бывшего «беркутовца», бежавшего в РФ еще до начала полномасштабной войны и начавшего работать на россиян.

По инструкции российской военной разведки трое злоумышленников делали схроны преимущественно в лесопосадках, а затем через мессенджер посылали координаты своему российскому куратору. Они считали, что это поможет поддержать вражеские ДРГ в случае их прорыва в областной центр.

Параллельно предатели собирали разведывательные данные о пунктах базирования Сил обороны. Для выполнения этой вражеской задачи харьковчане-шпионы обходили территорию города и прилегающую местность, где проводили доразведку по координатам, которые поступали от оккупантов.

«Это было необходимо РФ для поражения личного состава Сил обороны и вооружения в Харькове, чтобы дестабилизировать ситуацию в областном центре и ослабить его защиту», – сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу, задокументировала ее преступления и задержала всех трех ее участников в Харькове. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.

В доме одного из «беркутовцев» также обнаружили схрон с боевыми гранатами РГД-5. Ему дополнительно инкриминируют приобретение, ношение и хранение взрывных устройств и веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры всем трем агентам ГРУ сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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