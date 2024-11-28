Назван простой секрет долголетия 28.11.2024, 13:25

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Он доступен каждому.

Исследование, проведенное учеными из Университета Гриффита, показало, что повышение уровня физической активности может значительно увеличить продолжительность жизни. Если бы все люди старше 40 лет были так же подвижны, как самые активные 25% населения, они могли бы прожить на 11 лет дольше. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.

Люди из наименее подвижной четверти населения, старше 40 лет, могли бы увеличить свою продолжительность жизни на шесть часов за каждый час ходьбы. При этом наиболее активные 25% населения имеют на 73% меньший риск смерти по сравнению с наименее активными. Суммарно продолжительность жизни может увеличиться примерно на 11 лет при достижении максимального уровня подвижности.

«Это вполне достижимая цель, ведь четверть населения уже это делает,» — отметил профессор Леннарт Вирман, руководитель исследования.

Физическая активность способна оказывать эффект, сопоставимый с отказом от курения, так как низкая подвижность по своим последствиям может быть столь же вредной. А каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 11 минут. Более высокая подвижность также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и других хронических болезней.

Для значительного улучшения здоровья необходимо добавлять в свой день около трех часов ходьбы. Но даже небольшое увеличение физической активности способно заметно улучшить качество и продолжительность жизни.

Открытие напоминает о важности физической активности для поддержания здоровья и долголетия.

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