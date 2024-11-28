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В окружении Трампа указали на его интересную особенность

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  • 28.11.2024, 13:30
В окружении Трампа указали на его интересную особенность

Республиканец сейчас занят формированием своей будущей политики.

Новоизбранный президент США, республиканец Дональд Трамп, непредсказуем даже для своего окружения.

Такой информацией поделилась политический обозреватель Юлия Забелина во время интервью Radio NV. «Общалась с очень приближенными к Трампу людьми, и они сказали: «Что он сделает на следующий день, не можем предсказать даже мы», - поделилась эксперт.

Забелина встречалась с сенаторами и конгрессменами, в том числе трампистами. По ее словам, по их мнению, военная помощь Украине будет предоставляться за счет Евросоюза.

Собеседница узнала, что Трамп сейчас полностью занят созданием своего будущего кабинета в Белом доме.

«Почти все время находится в резиденции Мар-а-Лаго, постоянно общается с кандидатами. У него есть монитор, где отображаются предыдущие посты людей, их лайки, что они поддерживали или не поддерживали. Он сейчас занят формированием своей будущей политики».

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