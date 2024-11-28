Доллар установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю 28.11.2024, 13:30

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Евро также подорожал.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Доллар подорожал на 1,76% — до 3,5951 рубля. Напомним, последний раз доллар устанавливал исторический максимум 27 ноября этого года.

Евро подорожал на 3,43% — до 3,8529 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,44% — до 3,2927 рубля за 100 российских рублей.

Юань стал дороже на 1,13% — до 4,9056 рубля за 10 юаней.

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