Доллар установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю
- 28.11.2024, 13:30
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Евро также подорожал.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.
Доллар подорожал на 1,76% — до 3,5951 рубля. Напомним, последний раз доллар устанавливал исторический максимум 27 ноября этого года.
Евро подорожал на 3,43% — до 3,8529 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,44% — до 3,2927 рубля за 100 российских рублей.
Юань стал дороже на 1,13% — до 4,9056 рубля за 10 юаней.