Лукашенко намекнул на проблемы ОДКБ

Лукашенко намекнул на проблемы ОДКБ2
- 28.11.2024, 13:45
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И расстроился из-за отсутствия армян на саммите.
Лукашенко в своем выступлении на саммите ОДКБ прокомментировал отсутствие на мероприятии армянской стороны.
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — сказал диктатор.
Отметим, Пашинян в очередной раз отказался приезжать на саммит ОДКБ. Ранее он заявлял, что Ереван заморозил свое участие в организации.