Лукашенко намекнул на проблемы ОДКБ 2 28.11.2024, 13:45

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И расстроился из-за отсутствия армян на саммите.

Лукашенко в своем выступлении на саммите ОДКБ прокомментировал отсутствие на мероприятии армянской стороны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня мне выпала честь выступать первым, поскольку наши армянские коллеги не участвуют в заседании. Это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — сказал диктатор.

Отметим, Пашинян в очередной раз отказался приезжать на саммит ОДКБ. Ранее он заявлял, что Ереван заморозил свое участие в организации.

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