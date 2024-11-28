Бойцы Нацгвардии Украины сбили уникальный российский дрон «Мерлин-ВР» 28.11.2024, 13:49

Его стоимость составляет 300 тысяч долларов.

Операторы FPV-дронов бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины сбили вражеский разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР». Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Россияне отмечали, что их дрон, благодаря бесшумности, современной аппаратуре слежения и большой дальности полета, якобы стал «технологическим прорывом». Но даже такие инновации, отметил Александр Пивненко, не уберегли разведчика оккупантов от удара украинских FPV.

В 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП) также отметили, что на счету операторов БПЛА зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона это уже второй сбитый вражеский дрон стоимостью почти полмиллиона долларов.

Что известно о «Мерлин-ВР»

Российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат «Мерлин-ВР» был разработан смоленским Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий и предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Сведений об испытаниях и серийном производстве БПЛА нет. Известно, что максимальная высота полета дрона составляет 5 км и в воздухе аппарат может находиться до 10 часов времени Оснащен тепловизионной оптикой французского производства Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768.

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