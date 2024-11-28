Стая собак стала причиной жесткого ДТП под Светлогорском
- 28.11.2024, 13:54
Грузовик съехал в кювет.
В Светлогорске водитель грузовика пострадал из-за стаи собак, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Серьезная авария произошла 27 ноября на трассе Р-82, направлением Октябрьский - Паричи - Речица. Около 16.30 часов 58-летний водитель грузовика МАЗ с полуприцепом ехал от города Речица в сторону Светлогорска и попал в ДТП.
Мужчина сказал, что на дорогу выбежала стая собак, он применил экстренное торможение, но не справился с управлением из-за чего грузовик съехал в кювет.
- В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе.