Стая собак стала причиной жесткого ДТП под Светлогорском 28.11.2024, 13:54

Грузовик съехал в кювет.

В Светлогорске водитель грузовика пострадал из-за стаи собак, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Серьезная авария произошла 27 ноября на трассе Р-82, направлением Октябрьский - Паричи - Речица. Около 16.30 часов 58-летний водитель грузовика МАЗ с полуприцепом ехал от города Речица в сторону Светлогорска и попал в ДТП.

Мужчина сказал, что на дорогу выбежала стая собак, он применил экстренное торможение, но не справился с управлением из-за чего грузовик съехал в кювет.

- В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com