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Стая собак стала причиной жесткого ДТП под Светлогорском

  • 28.11.2024, 13:54
Стая собак стала причиной жесткого ДТП под Светлогорском

Грузовик съехал в кювет.

В Светлогорске водитель грузовика пострадал из-за стаи собак, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Серьезная авария произошла 27 ноября на трассе Р-82, направлением Октябрьский - Паричи - Речица. Около 16.30 часов 58-летний водитель грузовика МАЗ с полуприцепом ехал от города Речица в сторону Светлогорска и попал в ДТП.

Мужчина сказал, что на дорогу выбежала стая собак, он применил экстренное торможение, но не справился с управлением из-за чего грузовик съехал в кювет.

- В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе.

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