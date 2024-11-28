Bloomberg: Цены на кофе бьют рекорды 2 28.11.2024, 14:06

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Обновлен максимум за последние 47 лет.

27 ноября фьючерсы на кофе сорта арабика, который является самым популярным в мире, выросли на 3,9% на Нью-Йоркской бирже – до рекордного уровня с 1977 года. Об этом написало агентство Bloomberg.

Согласно данным The Wall Street Journal, цена фьючерсов на арабику на Лондонской бирже ICE выросла на 2,8%, до $3,175 за фунт (0,45 кг), что приближается к историческому рекорду $3,356. С начала года цены на бирже выросли почти на 69%, отмечает СМИ.

Также цены на кофе робуста продолжают расти. По последним данным, фьючерсы на этот сорт кофе подскочили на 2,4%, достигнув отметки в $5299 за 1 т.

Как отмечает Bloomberg, крупнейшие производители кофе на мировом рынке – Бразилия и Вьетнам. Бразилия экспортирует преимущественно элитную арабику, а Вьетнам – лидер на рынке экспорта более дешевой робусты. Цены на кофе растут, в частности, из-за влияния погоды: кофейный пояс сначала пострадал от засухи, а затем во время сбора урожая пошли дожди, объясняет агентство.

Кроме того, на цены влияют такие факторы, как глобальные логистические проблемы, увеличение спроса и геополитическая нестабильность, усугубляя дефицит кофе на мировом рынке, рассказывает Forbes Ukraine.

Рост мировых цен на кофе уже отразился на европейском рынке. В частности, летом этого года розничные цены выросли на 10%, а стоимость в кафе – на 5–15%, пишет украинское СМИ.

Аналитики американской финансовой корпорации Citigroup, с которыми поговорило WSJ, прогнозируют, что в 2025 году цены на кофе вырастут до $2,80 за фунт (предыдущий прогноз был на уровне $2,38). По их ожиданиям цены нормализуются на уровне $2,65 за фунт 2026 года.

Bloomberg отмечает, что продавцы всей цепи поставок увеличивали цены и прекращали предоставлять скидки, пытаясь сохранить свои доходы. Компания Nestlé, крупнейший производитель кофе в мире, сообщила о намерении уменьшать размер упаковок и повышать цены, чтобы компенсировать рост стоимости сырья.

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