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Колхозы в Гомельской области не могут заплатить за газ

  • 28.11.2024, 14:12
  • 2,188
Колхозы в Гомельской области не могут заплатить за газ
иллюстративное фото

Газовщики обратились к местным властям.

Государственное предприятие «Гомельоблгаз» обратилось в Гомельский облисполком с просьбой посодействовать в погашении долгов за потребление газа местными сельхозпредприятиями. Письмо к первому заместителю председателя Гомельского облисполкома Дмитрию Петрожицкому, датированное концом октября 2024 года, передало «Флагштоку» объединение BelPol. 

Как говорится в письме, на основании решений Гомельского облисполкома в отношении 7 неплатежеспособных и подлежащих финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций области, была произведена реструктуризация задолженности за природный газ путем предоставления отсрочки платежей на 3 года с последующей их рассрочкой на 5 лет.

С тех пор кроме ОАО «УваровичиЭлит», обеспечившего досрочное погашение задолженности, и ОАО «Искра-Ветка», которое выполняет условия, ряд сельхозпредприятий не обеспечил оплату текущего потребления газа. При этом сумма задолженности за потребленный с 1 мая 2019 года природный газ выросла на 24 млн рублей (более 7 млн долларов по нынешнему курсу), что в 1,3 раза больше задолженности, ранее реструктуризированной.

Как отмечается в письме, основной прирост задолженности допустили два потребителя: КСУП «Тепличное» (почти 14 млн рублей) и ОАО «Птицефабрика «Рассвет» (более 9,5 млн рублей).

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