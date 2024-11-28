В Финляндии создадут совместное с Украиной производство беспилотников 28.11.2024, 14:23

Масштабное производство начнется в 2025 году.

Финская группа оборонных технологий Summa Defence Ltd в сотрудничестве с украинскими партнерами создает завод по производству беспилотников в Финляндии.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает «Европейская правда».

Целью завода является быстрое увеличение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе.

Масштабное производство беспилотников планируется начать в первой половине 2025 года.

«Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности является высоким. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и по всему Европейскому Союзу и странам НАТО. Дроны станут постоянной частью общества, играя жизненно важную роль в обеспечении критически важных общественных функций в гражданском, оборонном секторах и секторе безопасности», – сказал Юсси Холопайнен, генеральный директор Summa Defence Ltd.

Первый завод по производству беспилотников является стратегической инвестицией, для которой Summa Defence создаст дочернюю компанию Summa Drones Ltd. Затем Summa Drones создаст совместное предприятие в Финляндии со своими украинскими партнерами, мажоритарная доля в котором будет принадлежать Summa Drones. Украинскими компаниями, которые участвуют в совместном предприятии, являются «Корт», Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Кроме производства воздушных дронов, Summa Drones также будет производить наземные и морские дроны.

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