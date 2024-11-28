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«А курс растет и растет с каждым часом»

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  • 28.11.2024, 14:24
  • 4,914
«А курс растет и растет с каждым часом»

Белорусы делятся «болью» из-за ситуации с долларом и арендой жилья.

В Беларуси «взбесились» курсы доллара и евро, эксперт прогнозирует их дальнейший рост. Это очень тревожит наших земляков, особенно тех, кто арендует жилье. Девушка рассказала в TikTok, что она платит за съем в квартиры в валюте. Теперь на покупку долларов у квартирантки уйдет больше рублей, но что еще хуже — приобрести «зеленые» в банке она не смогла, их просто не было в наличии, пишет «Зеркало».

Судя по комментариям под видео, эта тема очень волнует белорусов — менее чем за сутки этот ролик с названием «Курс, ты куда летишь?» набрал более 1500 отзывов.

Семья белоруски снимает квартиру в Минске, и за ее аренду они рассчитываются с хозяином в долларах. Вчера девушка наблюдала за тем, как растет курс доллара, и приходила от этого в ужас.

— Я просто ох**нела. В банке, где я обслуживаюсь, за сутки курс поднялся на 10 копеек: еще утром он был 3,55 рубля, а спустя несколько часов — 3,599, — сообщила блогерша.

Вчера девушка выбралась в отделение банка, чтобы приобрести валюту, но ей сообщили, что долларов в кассе нет.

— А курс растет и растет с каждым часом. Если в прошлом месяце мы платили за аренду одну сумму, то сейчас мы будем платить на 100 рублей больше. А что будет завтра? Просто боюсь представить.

@kadushkina00 #долларрб #курсдоллараминск #беременность #вбанкенетдолларов #оплатаквартиры #минск #беларусь ♬ оригинальный звук - Кадушкина | про беременность

Судя по комментариям под видео, эта тема очень волнует белорусов — менее чем за сутки этот ролик набрал более 1500 отзывов. При этом зрители разделились на три лагеря. Кто-то, как и блогерша, в шоке, другая часть убеждена, что повышение временное, да и в целом доллары белорусам не нужны. Были люди, которые вообще не понимали, почему в Беларуси есть национальная валюта, но все привязано к курсу иностранной. Отзывались и шутники, мол, цены в стране должны привязать к национальному овощу.

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