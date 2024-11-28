Путин заявил об ударе «Орешником» по «центрам принятия решений» в Киеве 16 28.11.2024, 14:29

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Сразу несколькими «Орехами» гроздью.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Генеральный штаб и Минобороны РФ на данный момент подбирают цели для ударов гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Орешник» на территории Украины. В том числе в качестве целей рассматриваются «центры принятия решений» в Киеве. «Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — отметил Путин.

Он также сообщил, что в России начался серийный выпуск ракет «Орешник». «В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия», — сказал Путин.

Впервые об ударе «Орешником» Путин сообщил 21 ноября.

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