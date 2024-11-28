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В Быховском районе собаки спасли хозяев во время пожара

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  • 28.11.2024, 14:31
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В Быховском районе собаки спасли хозяев во время пожара

Причиной стали тлеющие угли, оставленные возле сарая.

В деревне Седич Быховского района собаки спасли своих хозяев от гибели в пожаре.

Хозяин дома вечером прочистил отопительный котел, а угли и золу вынес на улицу и оставил возле сарая. Ближе к полуночи семья уснула.

В 4 утра людей разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме. Хозяйка вышла на кухню и увидела в окне, что плотной прилегающий к дому сарай объят пламенем, сообщает МЧС.

Прибывшие по вызову хозяйки пожарные не дали огню уничтожить дом, однако сарай полностью сгорел: уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество.

По предварительным данным пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая.

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