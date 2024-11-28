В Быховском районе собаки спасли хозяев во время пожара 1 28.11.2024, 14:31

1,318

Причиной стали тлеющие угли, оставленные возле сарая.

В деревне Седич Быховского района собаки спасли своих хозяев от гибели в пожаре.

Хозяин дома вечером прочистил отопительный котел, а угли и золу вынес на улицу и оставил возле сарая. Ближе к полуночи семья уснула.

В 4 утра людей разбудил громкий и навязчивый лай трех собак, которые ночевали в доме. Хозяйка вышла на кухню и увидела в окне, что плотной прилегающий к дому сарай объят пламенем, сообщает МЧС.

Прибывшие по вызову хозяйки пожарные не дали огню уничтожить дом, однако сарай полностью сгорел: уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество.

По предварительным данным пожар начался из-за незатушенных углей, оставленных около сарая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com