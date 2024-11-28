Катастрофа в Тверской области: россияне остались без света 2 28.11.2024, 14:48

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Энергоснабжения нет уже несколько суток.

Пока Россия продолжает попытки вывести из строя украинскую энергосистему, природа нанесла собственный удар по российской инфраструктуре.

В Тверской области сложилась катастрофическая ситуация с энергоснабжением из-за мощных снегопадов. Под весом снега деревья падают на линии электропередачи, вызывая массовые обрывы проводов, передает «Диалог.UA».

На опубликованных в Интернете видео местные жители демонстрируют масштабы проблемы: сотни сломанных деревьев, разорванные провода и обесточенные дома. Люди снимают на мобильные телефоны масштаб последствий разгула стихи.

Однако многие отмечают, что ситуация близка к критической: на одном из видео женщина признается, что неясно, когда электричество восстановят с такими повреждениями. Несколько районов области остаются без устойчивого энергоснабжения уже несколько суток.

Проблема осложняется протяженными повреждениями линий электропередачи на значительных расстояниях. По оценкам специалистов, восстановление энергоснабжения может затянуться, так как одновременно с починкой проводов требуется срочная опилка деревьев.

Жители и эксперты отмечают, что проблема могла быть предотвращена заранее. В течение года плановые работы по очистке линий электропередачи от деревьев практически не проводились.

Теперь же, при наступлении зимы, этот недостаток приходится компенсировать в экстренном порядке. Но даже если авральные работы будут завершены, есть риск повторения ситуации при следующем снегопаде.

В Тверской области сложилась катастрофическая ситуация с энергоснабжением из-за мощных снегопадов. pic.twitter.com/ARdOlwRXgl — Марк Ворошилов (@VoroshilovMark) November 28, 2024

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