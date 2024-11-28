В Гомельской области массово пропали свиньи 7 28.11.2024, 14:50

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иллюстративное фото

В некоторых районах выжила только каждое 20 животное.

Информация о стремительном сокращении поголовья свиней в Гомельской области стала известна из статистического справочника за январь—октябрь, опубликованного Гомельстатом, заметил «Флагшток».

По всей области поголовье свиней снизилось на четверть (25,9%) или на 61,6 тысячу голов. Основные потери понесли Светлогорский и Мозырский районы. Там пропали 94,5% и 83,8% поголовья.

ГосСМИ произошедшее не заметили. Никаких сообщений на протяжении 2024 года не публиковалось.

На условиях анонимности «Флагшток» поговорил с жителем агрогородка в Светлогорском районе.

Михаил [имя изменено] сообщил, что работники сельского хозяйства в курсе произошедшего. Он уверен, что эпидемия африканской чумы не могла стать причиной резкого снижения поголовья.

«У частников АЧС не находили и ни в одном хозяйстве чуму не подтвердили.

Причиной забоя тысяч животных стали проблемы с финансовой отчетностью и боязнь ответственности», — говорит он.

«Списывают на чуму (африканскую чуму свиней), но чумы нету. Таким образом списывают убытки и решают проблему с отсутствием кормов. Приписывали огромные привесы, получали премии и зарплаты, а в реальности работали в огромный минус. Поэтому и решили объявить режим АЧС — это самый простой способ не получить пи***лей. Когда идет ликвидация зараженных животных, то их не взвешивают, следовательно, и недостачу никто не заметит».

Михаил уверен, что без ведома контролирующих органов уничтожение поголовья произойти не могло: «Без сговора с ветнадзором такое сложно провернуть. Так что и они там замазаны».

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