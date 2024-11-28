Российские ракеты залетели в Молдову 1 28.11.2024, 15:00

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Целью была украинская гидроэлектростанция, которая расположена на границе.

Во время обстрела Украины 28 ноября российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Четыре российские ракеты, целью которых была Новоднестровской ГЭС, расположенной на территории Украины недалеко от границы с Молдовой, пролетели над территорией республики. Об этом сообщает Nord News.

Пролет российской ракеты над Молдовой

В распоряжении редакции издания оказались видеокадры, на которых зафиксирован пролет российских ракет над Окницким районом. Файл прислал один из источников.

Утром 28 ноября жители села Бырнова Окницкого района сообщили, что четыре российские ракеты нарушили воздушное пространство Республики Молдова. Об этом также написал в Facebook бывший депутат Валентин Килат, приживающий в этой местности.

Звук ракет, пролетевших над селами Бирнова и Наславча, зафиксировали камеры наблюдения местного жителя. Первая ракета была зафиксирована в 07:57, вторая – в 07:58.

Примар (глава) села Бырнова Валериу Скутельник подтвердил эту информацию: «Слышны были какие-то звуки, сопровождавшиеся характерным грохотом».

По словам очевидцев, ракеты якобы пролетели в район Новоднестровской ГЭС, расположенной на территории Украины недалеко от границы с Республикой Молдова.

По данным украинской стороны около 6 утра ракеты достигли западных областей Украины. В Ровненской, Львовской и Волынской областях около миллиона человек остались без света, взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Луцкой и Львовской областях. В Винницкой области зафиксированы повреждения.

Ранее в Минобороны Молдовы заявили, что современные ракеты и дроны производят из труднозаметных композитных материалов, используют на низких и сверхнизких высотах, что осложняет их обнаружение даже современными радарными системами.

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