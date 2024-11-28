Настоящий кошмар для России 2 Эль Мюрид

28.11.2024, 15:10

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Началась стагфляция.

Иначе говоря - налицо и высокая инфляция, и вошедшая в сценарий стагнации экономика. То, что и называется «стагфляцией» - ночной кошмар любого нормального экономиста-практика. Проблема стагфляции в том, что ее лечению категорически противопоказаны методы, работающие отдельно против инфляции и против стагнации, так как они взаимно исключают друг друга.

Мы входим в модель сложносочетанного кризиса, для разрешения которого не существует сколь-либо стандартных протоколов и методик, а каждый такой требует индивидуального подбора методов, исходя их конкретной ситуации. А это, в свою очередь, требует высокопрофессиональной работы власти, что в текущих условиях России по сути есть чистейшей воды оксюморон, так как именно дичайшая некомпетентность системы управления и волюнтаризм политического руководства и привели к нынешнему положению дел.

Ко всему прочему, любой кризис поддается разрешению в короткие сроки лишь в самом начале. Будучи системой, кризис стагфляции тяготеет к выходу в стационарное состояние, и если его не купировать или не разрешить сразу, он станет «хроническим», что дополнительно осложнит работу с ним.

Эль Мюрид, Telegram

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