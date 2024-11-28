Лукашенко похвалил Путина за удар «Орешником» по Украине

Лукашенко похвалил Путина за удар «Орешником» по Украине4
- 28.11.2024, 14:53
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И предложил разместить ракеты в Беларуси.
Александр Лукашенко прокомментировал применение ракетной системы «Орешник» по Украине и похвалил оружие.
Об этом он заявил в Астане на полях саммита ОДКБ, сообщает БелТА.
У Лукашенко спросили, должна ли демонстрация «Орешника» охладить тех, кто «довел мир и поставил на грань третьей мировой войны».
«Оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием. Но без проникающей радиации, без заражения местности и объектов», — сказал Лукашенко.
Судя по его словам, он хочет размещения «Орешника» в Беларуси.
«Я тут старшему брату (речь о Владимире Путине) пошутил, говорю: «Места готовы дислокации. Когда?» — «Подумаем» (ответил Владимир Путин)».
Лукашенко практически повторил слова Владимира Путина, который сегодня, 28 ноября, заявил, что удар нескольких «Орешников» будет сопоставим с применением ядерного оружия.