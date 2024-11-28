Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип

28.11.2024, 15:23

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Владимир Халип

Давно известно, Россия – родина слонов.

Ответственные лица уже разъезжались по домам, когда вдруг поступил внезапный приказ. Всем собраться в 19.00 там, где положено. Никто ни в чем не усомнился – это или крутой разнос, или вообще большая война. И никаких подробностей. Оказалось, ни то, ни другое. Все были на месте без проволочек. Молчали угрюмо в тяжелых предчувствиях и мрачнели с каждой минутой. Сплошь народ испытанный, руководящий, крутой. Министр обороны. Мундиры, соответственно. Здесь же военпром, представленный солидно и конкретно. Какие-то мрачные штатские вдобавок. Телекамеры. И, сразу видно, что тут никто ничего не знает. Или просто притворяются, чтобы не навлекать. Очень похоже, что будут и оргвыводы. С лихой показухой для масс. Жестко и беспощадно. А затеряться уже негде – все на виду.

И вот появился он. Уверенно и бесцеремонно обосновался в центре внимания. Что-то забормотал, как обычно. Все освещение было уже сосредоточено на нем. И только какая-то неприметная группка в пиджаках концентрировалась в дальнем углу и была намеренно погружена в тень. И вот, наконец, в настороженной тишине проклюнулся смысл. Вождь сообщал, что 21 ноября в условиях реальных боевых действий проведены испытания новой баллистической ракеты «Орешник».

И продолжал восхищаться: «Такого оружия, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня! И это важно!»

Еще как важно. Давно известно, Россия – родина слонов. И не может такого быть, чтобы у нее не оказалось самых новейших ракетных систем. Вот сейчас Европа увидит мутный ролик с падением этих жутких боеголовок. Странная картинка. Будто там, за облаками, кто-то отжимает половую тряпку, смоченную в бензине. Огненные капли падают стремительно вниз. Но это же те самые боеголовки! И что удивительно, при внезапном соприкосновении этих жутких зарядов с землей никаких взрывов. Не летят поднятые страшной силой обломки. Даже не полыхает пламя пожара. Но тут же выступающий только что сущий апокалипсис изобразил. И куда вдруг все это ушло?

А вдобавок еще и новые нелепые вопросы возникают. Испытание, а тем более ракетных систем, по утверждению военных требует как минимум до десятка пусков на полигонах. А тут почти прямо из цеха – в бой. Кого-то пытались крепко пугнуть? Кого-то очень наивного и простодушного? И к тому же та группа в зале, которую так старательно пытались укрыть рукотворной тенью, как-то странно притихла и даже насторожилась. Это случайно не те самые, которые?.. А впрочем, это несущественно. Всем давно уже известны секреты Полишинеля. И никакого интереса они не вызывают. Это же додуматься надо было - противопоставить себя Европе и Америке, порвать все нужные связи, а потом надеяться на большой прорыв в высокоточных технологиях. И еще пытаться до инаугурации Трампа продемонстрировать всем свое новое оружие. Чтобы знали и помнили, кто есть кто.

Даже с названием ракеты какая-то заковыка вышла. «Булава», «Сатана», «Сармат» - это понятно, куда затейник клонит. А вот «Орешник» с какого бодуна тут втерся? Сразу не поняли, что начнутся шуточки про боярышник. И на прорывные технологи в российском ракетостроении ссылаться следовало бы с оглядкой. Не зря же в думе даже Валентина Матвиенко когда-то сгоряча заявила, что в этой стране уже и гвозди делать разучились. Не фурычит прославленное импортозамещение. И сколько ни старайся, из ничего не выйдет ничего. А потому вся надежда разве что на это новое оружие.

Орешник… Вот он рассыпался по склону холма в строго охраняемой зоне дальнего бункера. Светлый. Приветливый. Припорошенный легким снежком. Лучшее место для деловых встреч с верным товарищем Ыном. А вот и он, поджидает. Все такой же. В черном пальто, с непокрытой головой. Что-то держит под мышкой, сверток какой-то. Не иначе новогодний подарок. Что он там придумал?

Как ни странно, это был мешок. Обычный, с которым в советские времена инкассаторы собирали выручку по гастрономам. Только вроде бы кевларовый. Мешок ловко выскользнул из рук вождя и устремился к подошедшему, широко раскрыв пасть. Потом пошел кольцами, будто пытаясь показать, насколько он жаден и вместителен. Это уже откровенная наглость. Пришлось изобразить обиду, решительно повернуться и молча направиться к поджидавшему «Аурусу».

Дешевые пхеньянские фокусы. Или откровенное вымогательство. Да, возникли трудности с вооружением, с боеприпасами. И солдаты нужны позарез. И с российским рублем ситуация конфузная. А вот у закадычного друга и пламенного союзника товарища Ына все в полном ажуре. Даже этот злополучный мешок для всяких авансов и внезапных финансовых поступлений способен без помех принимать объем предполагаемой денежной массы. К тому же баллистика у закадычного друга давно испытана, запущена в производство и способна внезапно и ловко курс изменить в полете. Чучхе, одним словом.

Чтобы отвлечься от неприятной истории с вымогательством аванса в счет будущих военных поставок, пришлось оглянуться. Охрана успела уже отогнать кевларовое чудовище. Но окаянный мешок все еще трепыхался, пытаясь принять облик лютой змеи, устремившейся за добычей. Попытка в пути заглянуть в папку с захваченными в эту поездку бумагами, тоже оказалась неудачной. Как на грех, это была служебная справка о встречах Трампа во время его первого президентского срока все с тем же товарищем Ыном.

Они встречались. В Сингапуре в июне 2018 года и в Ханое в феврале и июне 2019 года в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Можно только догадываться, какие вопросы там обсуждали. Заклятым врагам не потребовалось бы столько встреч, чтобы понять, кто есть кто. А тут еще после встречи в Сингапуре Трамп, оказывается, даже сказал журналистам, что они «просто влюбились друг в друга». Какое коварство! Вот так уходят лучшие друзья. Внезапно. Безвозвратно. Навсегда.

А потому остается в итоге только «Орешник».

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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