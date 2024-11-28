В Осиповичском районе пара замерзла насмерть по пути из магазина
- 28.11.2024, 15:37
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Тракторист обнаружил погибших на лесной дороге.
В лесу неподалеку от деревни Клепчаный Мост были найдены тела 70-летнего мужчины и его 58-летней сожительницы. Об этом в милицию сообщил тракторист, обнаруживший погибших на лесной дороге. Прибывшие медики констатировали смерть пары, а Следственный комитет начал проверку обстоятельств инцидента. Эксперты провели необходимые исследования и выяснили, что оба были пьяны, сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз (ГКСЭ).
Тела нашли еще в конце октября. По данным следствия, погибшие — жители деревни Клепчаный Мост. Днем ранее они отправились в соседнюю деревню за продуктами, однако домой так и не вернулись. Их тела были найдены только утром следующего дня.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало общее переохлаждение организма. В крови погибших были обнаружены следы алкоголя: у женщины — 1,3 промилле, у мужчины — 2,7 промилле.
Как отмечают эксперты, переохлаждение организма может развиться даже при относительно плюсовой температуре воздуха (+4…+10°С) и усугубляется такими факторами, как сильный ветер, высокая влажность, физическое истощение и наличие хронических заболеваний. Алкогольное опьянение, как в данном случае, лишь усиливает риск, поскольку алкоголь увеличивает теплоотдачу и притупляет способность адекватно оценивать окружающую обстановку и свое состояние.
Государственный комитет судебных экспертиз предупреждает: переохлаждение возможно не только зимой, но и в межсезонье. Чтобы избежать трагических случаев, важно избегать долгого пребывания на холоде, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а также уделять внимание выбору теплой одежды и обуви.