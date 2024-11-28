СМИ: Экономический кризис в РФ переходит в критическую фазу 28.11.2024, 15:33

Началась стагнация и стагфляция на фоне обвала рубля.

Экономика России вступила в один из самых опасных и разрушительных сценариев развития — стагфляцию, сочетание экономической стагнации и высокой инфляции, пишет («Диалог.UA» ).

Это явление, которого боятся экономисты по всему миру, стало прямым результатом санкционного давления и дорогостоящей войны с Украиной.

Согласно данным, представленным на XIX Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», российская экономика демонстрирует тревожные признаки закрепления стагнационных тенденций. Уже третий месяц подряд наблюдается замедление экономической активности.

Как отмечает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «растущих отраслей становится всё меньше, а падающих — всё больше».

Гражданский сектор промышленности показывает околонулевую динамику или даже снижение. Единственными секторами, которые пока демонстрируют рост, остаются оборонно-промышленный комплекс и частично восстановление производства нефтепродуктов.

Однако даже эти сферы, работающие в условиях форсированного спроса, не могут компенсировать общее падение. Ключевые факторы, усугубляющие ситуацию, включают:

- острую нехватку квалифицированных кадров;

- ужесточение денежно-кредитной политики;

- исчерпание возможностей для бюджетного стимулирования экономики.

При этом стагфляция практически не поддается лечению стандартными экономическими методами. Борьба с инфляцией путём повышения ставок и сокращения расходов ещё больше тормозит экономический рост, а стимулирующие меры, направленные на ускорение роста, усиливают инфляцию. Это создает замкнутый круг, из которого чрезвычайно сложно выйти.

Экономисты предупреждают: стагфляция, не будучи своевременно остановленной, переходит в «хроническое» состояние. Такое развитие событий делает ее устранение практически невозможным без кардинальных реформ и высокой компетенции управленцев. Но именно некомпетентность системы управления и политическое руководство, основанное на волюнтаристских решениях, стали главной причиной нынешнего кризиса.

Санкции, ограничившие доступ России к западным технологиям, рынкам и инвестициям, и война с Украиной, отвлекающая значительные ресурсы на военные нужды, добивают российскую экономику. В таких условиях дальнейшее углубление стагфляционного кризиса может стать началом системной деградации всей экономической модели страны.

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