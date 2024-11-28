«Избран не случайно» 1 28.11.2024, 15:40

Чего ожидать от спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ.

Будущий президент США Дональд Трамп выбрал генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпредставителя США по вопросам войны РФ против Украины. Ранее Келлог представлял свое видение окончания российско-украинской войны, которое в частности предусматривает «заморозку» по линии боевого соприкосновения. Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал в эфире Radio NV, почему именно его выдвинул Трамп и что ожидать Украине.

Вполне понятно, что Кит Келлог выбран не случайно. Мы знаем, еще в июне была информация о плане, наработанном Келлогом с партнером, который был передан Трампу по развязыванию российско-украинской войны. Ранее Келлог так же публиковал статью на эту тему, кажется, в апреле.

Были разные идеи. И вполне понятно, что эти идеи не понравятся, на самом деле, ни Украине, ни Российской Федерации. Но, как по мне, в предложенной конструкции, в том, что предлагает Келлог, все же есть системный изъян. Потому что фактически он исходит из того, что хоть одна из сторон точно будет за переговоры. То есть [надо] или давить на Украину, или давить на Российскую Федерацию. И от того зависит, или Украина получает столько оружия, сколько мы не можем себе представить, или вообще ограничат любое финансирование.

В случае, если ни Украина, ни Российская Федерация де-факто не пойдут на переговоры, тогда что? Ответа на это план Келога не дает. Но, тем не менее, эта предложенная конструкция является такой, которую поддерживает Трамп. И я думаю, что, скорее всего, в следующие недели Российская Федерация будет пытаться получить по максимуму и с точки зрения территорий, и с точки зрения организации давления как на Украину, так и на Запад, для того, чтобы выйти на соответствующий переговорный процесс с лучшими силами.

Потому что всё равно складывается впечатление, что Соединённые Штаты будут выходить чуть ли не с позиции некоего арбитра. И понемногу [будут] способствовать я бы не сказал замирению, но минимизации военной активности.

Хотя, опять же, это только планы, это пожелания, но как оно будет на самом деле… Мы же понимаем, что ситуация сложнее.

Я обращу внимание, что многое из того, что предлагал Кэллог, оно потом ретранслировалось в других так называемых мирных планах. Например, из последнего — мирные предложения [президента Турции Реджепа] Эрдогана. Обратите внимание, какая реакция была и от [пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия] Пескова, и от других, что «нет-нет-нет, никакой остановки по линии соприкосновения, такого не будет и так далее». Но ведь, по сути, это то же самое, что, очевидно, будет предлагать уже новая администрация Трампа.

Поэтому сейчас все равно нет четких рамок. Есть определенные [начальные данные], с которым будут работать в Америке для того, чтобы действительно посадить РФ за стол переговоров. Но в то же время должны понимать, что и украинская сторона сейчас отражает нежелание россиян сесть за стол переговоров. Например, позиция, которая в очередной раз была объявлена руководителем Офиса президента [Андреем] Ермаком о начале мирных переговоров: [это возможно только] после восстановления Киевом контроля над территориями, которые контролировались по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Поэтому я же говорю, для американцев сейчас есть определенная коммуникационная рамка, которая очень классно заходит всем, кто устал от войны. Это и американцам, это и в европейских странах, и украинцам, которые действительно надеются на Трампа. Но, тем не менее, ситуация намного сложнее, чем это пытается подать будущая [администрация] Белого дома.

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